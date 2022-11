"Transfert Club" : une offre premium pour les fans du premier podcast natif de France

Avec plus de 1.3 million de téléchargements dans le monde en septembre 2022 , "Transfert" est le premier podcast natif de France. Depuis son lancement en 2016, il cumule plus de 200 épisodes et plus de 35 millions de téléchargements. Chaque semaine, "Transfert" propose à une communauté fidèle et toujours plus nombreuse des récits de vie, des moments parfois insolites ou initiatiques, des aventures du quotidien jamais banales, racontées par celles et ceux qui les ont vécues. "Transfert Club" vient compléter l’offre gratuite de "Transfert," dont un épisode est toujours publié chaque jeudi sur toutes les plateformes de podcasts.

"Transfert" est produit et réalisé par Slate, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, avec Sarah Koskievic à la production éditoriale, et Aurélie Rodrigues et Victor Benhamou à la réalisation.