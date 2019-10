Tout nouveau, tout beau

Ce numéro 115 de La Lettre Pro de la Radio marque aussi une évolution grâce à une nouvelle mise en page concoctée par les équipes des Éditions HF. Des contenus plus aérés et aussi plus colorés grâce à un code couleur pour chacune des grandes thématiques abordés chaque mois. Et, durant cette saison 2019-2020, d’autres évolutions devraient suivre, en particulier, sur nos supports digitaux, de plus en plus fréquentés.



Décidément, cette rentrée a démarré tambour battant à La Lettre Pro de la Radio. Alors que se profile déjà une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital à la Grande Halle de la Villette à Paris (jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020), le RadioTour sera à Lyon ce 10 octobre. Ce RadioTour est une opportunité formidable pour se rencontrer entre professionnels dans les régions et connaît un surprenant engouement. Loin de Paris, les professionnels ressentent-ils cette relative solitude qui parfois fait les grands destins ?

Toujours est-il que nous serons à Lille (le 7 novembre) et à Toulouse (le 3 décembre) avant de tous nous retrouver à Paris, lors du Salon de la Radio.



Parlons radio ! Celle-ci ne s'est probablement jamais autant conjuguée avec le monde digital : podcasts, streaming, webradios, réseaux sociaux… Ce nouveau numéro en est la preuve avec de belles initiatives mises en avant. Espérons qu’il s’agisse ici d’une longue histoire d’amour comme sait les fabriquer la radio depuis toujours.



Philippe Chapot