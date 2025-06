L’heure des bilans et des perspectives Dans la saison radiophonique hexagonale, la Convention des Indés Radios est un bon indicateur du temps qui passe. Ce moment fort, qui a eu lieu récemment sous le soleil de Méditerranée, nous rappelle que l’été est proche et, avec lui, que la fin de la saison 2024-2025 approche. C’est déjà la fin ? Presque ! Le 20 juin, les dés seront jetés et Médiamétrie préparera la publication de trois dernières études. L’EAR National diffusée le 8 juillet, l’EAR Île-de-France publiée le 15 juillet et l’EAR Local dévoilée le 21 juillet mettront définitivement tout le monde d’accord.



De notre côté, nous poursuivrons avec abnégation notre long chemin entamé il y a presque 15 ans. Nous devions vous rencontrer à Annecy et à Paris pour deux étapes du RadioTour qui n’ont pu avoir lieu pour différentes raisons qui seraient trop longues et inutiles à expliquer. Pour autant, nous ne désespérons pas de relancer un RadioTour sur l’ensemble de la saison 2025-2026. Nous devrions d’ailleurs pouvoir vous retrouver le 4 novembre à Bordeaux. Mais d’ici là, beaucoup de décisions auront été prises. Les mois qui viennent devraient être marqués par de profonds changements au sein de cette publication.



Notre objectif reste le même : accompagner le secteur et ses acteurs dans la compréhension des mutations à l’œuvre. La radio change, ses usages évoluent et ses acteurs se transforment. Si la période estivale, marquée par la publication des dernières EAR, sera l’occasion pour chacun d’analyser les tendances et d’anticiper les défis de la rentrée, elle sera aussi pour nous le moment de repenser nos formats et notre ligne éditoriale. À l’heure où la radio et l’audio digital s’entrecroisent, il nous appartient de trouver la bonne articulation entre l’actualité immédiate, la prospective et l’analyse en profondeur.



Alors que la fin de saison approche, le temps de la réflexion et de la préparation est déjà là. C’est dans cet esprit que nous vous proposons ce 172e numéro de La Lettre Pro de la Radio, en grande partie consacré à la radio francilienne. Vous y découvrirez 40 pages d’actualités exclusives et d’analyses précises, préparées avec soin par notre équipe, toujours mobilisée pour vous informer au plus près du terrain.

Bonne lecture !



Brulhatour