Tourneurs et radios en région, quel partenariat ? Au MaMa Festival

De la promo à la coprod, quelles synergies existent entre les acteurs du live (tourneurs, managers, artistes) et les radios locales ? Quelle coordination à mettre en place avec les réseaux radios pour les tournées en région ?



Avec :

Julien Pion, Directeur de Ferarock

Virginie Borgeaud-Bigot, Manager d’Artistes à Double V et Présidente de Music Manager Forum France – MMFF

Jean-Eric Valli, Président de Groupe 1981 et de Les Indés Radios

Laure Pierre, Responsable Communication et Billeterie, Caramba / Membre du Prodiss

Nicolas Calmels aka Bryan, Directeur de Radio Graf’Hit / Membre SNRL



Table ronde modérée par Jean-Charles Verhaeghe, Journaliste / La Lettre Pro et Directeur / MyConseils