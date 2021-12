Toulouse : un "NRJ Live Session" avec Soprano

Fort du succès de son dernier album "Chasseur d'étoiles", certifié disque de Platine (100 000 exemplaires), Soprano sera à Toulouse devant 290 auditeurs en plein coeur de la Cité de l'espace à Toulouse pour un concert. Il offrira un moment unique dès 20h30 et interprétera quelques-uns de ses succès.

Les auditeurs peuvent écouter NRJ Toulouse (100.4) pour tenter de gagner leurs places. "Chanteur, rappeur et compositeur, Soprano est l'un des artistes français les plus complets et talentueux de sa génération" écrit NRJ. Le chanteur entamera sa tournées des stades en juin 2022.