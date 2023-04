Toulouse FM : la radio de la Foire de Toulouse

Que ce soit auprès des animaux de la ferme, dans un spa, avec un ballon de rugby ou encore en défiant les camelots... la bonne humeur et la proximité étaient au rendez-vous.

Toulouse FM est la première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne avec une cible familiale et un cœur de cible 25/49 ans. Elle est diffusée sur 3 départements : l’Ariège, la Haute-Garonne et le Gers. Elle attire chaque jour 72 500 auditeurs.