Toulouse FM a fait sa rentrée

Pour autant, Toulouse FM sera aussi où on ne l’attend pas. En effet, la station privée se positionne d’ores et déjà comme la radio des élections municipales 2020 à Toulouse. Son format musical et divertissant ne prive pas Toulouse FM de réels savoir-faire sur le plan de l’information locale. "Les enjeux sont considérables pour le quotidien de nos auditeurs. Ils ont beaucoup d’attentes et pas mal d’idées. Nous leur offrirons, dès cette fin d’année, d’être le porte-voix de leurs suggestions. Elles seront scrupuleusement recueillies et nous les communiquerons aux candidats" précise Sylvain Athiel, directeur général de la radio. La station annonce enfin un grand débat en public, qui, à l’orée du scrutin, conclura cet engagement : contribuer modestement à redynamiser l’intérêt pour la politique locale.