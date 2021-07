Toulouse FM : 1ère radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne

Dans un contexte sanitaire qui bouleverse globalement la consommation des médias partout en France, Toulouse FM aura su accompagner, informer, soutenir et divertir ses auditeurs au quotidien, tout en restant fidèle à sa marque de fabrique : musique et convivialité.

Durant toute la saison estivale, Toulouse FM continue d’accompagner les auditeurs : jeux, bons plans, hits latino avant un retour des émissions phares à partir du 16 août. Et sur le terrain à l’occasion des prochains grands évènements comme la Foire internationale de Toulouse, la Marche des Fiertés ou encore la Journée mondiale de la "chocolatine"…