"Total Remote" un nouvel hors-série à télécharger !

Pour être entendu, il faut être vu ! Au-delà de la seule devanture de vos studios donnant sur une artère forcément très passante, la radio d'aujourd'hui, et encore plus celle de demain, a tout intérêt à se montrer et à jouer des coudes en extérieur. Les outils vous le permettent de plus en plus simplement. De plus en plus efficacement…Fréquence K, radio associative locale de la Côte d’Azur créée dans les années 1980 par le Père Jean Blondin, son actuel directeur et rédacteur en chef, a suscité dès le départ l’enthousiasme des jeunes de la région. L’un des atouts de Fréquence K est d’avoir opté en 2018 pour le système automatisé de diffusion WinMedia.