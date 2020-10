Total Remote : les bonnes ondes du télétravail

Les outils

Un PC exclusivement et seulement dédié aux enregistrements. C'est la règle. L'ordinateur ne motorise qu'un seul logiciel : celui qui permet d'enregistrer et de monter vos interventions. Vous pouvez monter rapidement un studio avec un SM7, un bras articulé, un DBX, une carte son… Pour le reste, investissez dans un second PC dédié uniquement à la réception et à l'envoi de vos fichiers, à vos recherches sur le net… Privilégiez les back-up et avec une connexion internet ou une clé 4G, il est désormais possible, y compris depuis la campagne profonde, de télétravailler…