Thibault Le Coz, la voix de la nouvelle génération d'animateurs radio

Doté d’un enthousiasme contagieux et d’une passion indéfectible pour la radio, Thibault Le Coz est l’une des figures montantes de NRJ. Animateur polyvalent, il jongle entre différents émissions et formats, tout en restant proche de ses auditeurs et en s’adaptant à un média en pleine transformation. Portrait d’un talent au service de l’antenne nationale.