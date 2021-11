Téléchargez le nouveau RedTech magazine

Ce nouveau numéro de RedTech Magazine contient également une foule d'informations pratiques pour vous aider à gérer vos opérations quotidiennes, que vous cherchiez à rationaliser votre flux de travail en studio, à perfectionner vos diffusions en extérieur, à affiner la production de podcasts ou simplement à en savoir plus sur ce que vos collègues du reste du monde engagent actuellement.De plus, le numéro de novembre/décembre propose des conseils sur la façon de traiter l'audio pour le DAB+ et met en évidence certaines des meilleures applications MOJO pour les journalistes radio. Enfin, dans notre série "Inside Podcasting", l'australienne Jamie Wood de Brisbane partage ses sept règles d'or de podcasting.