Tascam dévoile une nouvelle génération d’enregistreurs portables

Enfin, et parmi les nombreuses fonctionnalités supplémentaires, ces enregistreurs disposent d’un accordeur chromatique intégré, ce qui en fait un outil idéal pour les musiciens. Ils offrent également un effet de réverbération, parfait pour enrichir les voix et les instruments avec une sonorité plus travaillée. Grâce à leur format compact, ils sont facilement transportables et constituent d’excellentes options pour l’enregistrement sur le terrain. Trois filtres coupe-bas sont disponibles pour réduire les bruits indésirables.

Pour les applications audiovisuelles, la fonction Auto Tone facilite la synchronisation audio en postproduction, et le DR-07XP peut être fixé sur un trépied pour une utilisation plus stable.