Targetspot commercialise les 3 nouveaux podcasts natifs de Brut

Brut. s’associe à nouveau au studio international de podcasts Paradiso Media, basé à Paris et à Los Angeles. Ce dernier a déjà produit plus d’une centaine de programmes à l’échelle internationale générant plusieurs millions d’écoutes dans 3 genres clés : la fiction, le documentaire et la jeunesse. Les 3 podcasts originaux sont L’envers de l’assiette (7 épisodes de 15 minutes avec la cheffe Alexia Duchêne), Bru(i)t (40 épisodes de 5 minutes emmenés par le compositeur de musique électro Molécule) et C'est réel (8 épisodes de 30 minutes présentés par Mina Soundiram).Targetspot intègre ces 3 podcasts natifs Brut. au sein de sa podcast marketplace depuis ce 29 juin 2022, disponibles dans son catalogue éditeurs en vente gré à gré, programmatique ou sous forme de dispositif exceptionnel.