Targetspot commercialise le format audio de Dailymotion

Capitalisant sur une très forte progression de la consommation de streaming audio au sein de ses utilisateurs, Dailymotion Advertising lance un nouveau format publicitaire audio. Baptisé Audio Roll, il est accessible en exclusivité via Targetspot, à la fois en direct et en programmatique. "Dans un contexte, où les internautes consomment de plus en plus de contenus vidéos, donner aux annonceurs la capacité de cibler un vidéonaute avec un format audio en complément des canaux audio traditionnels, leur permet de couvrir l’ensemble du user-journey et de multiplier ainsi la portée de leurs campagnes" a souligné Bichoi Bashta, Chief revenue and business officer Dailymotion Advertising.