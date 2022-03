TDF : un chiffre d’affaires de 731.7 M€ en croissance de 6.4%

"En nous appuyant sur notre capacité industrielle, nous confirmons la poursuite de notre stratégie centrée sur nos investissements et sur le déploiement d’infrastructures télécoms et de réseaux de fibre optique. A l’heure où nos réseaux de fibre optique sont achevés ou en passe de l’être et où les besoins liés à la 5G montent en flèche, notre expertise des réseaux et des télécommunications nous amène à envisager de nouveaux services pour nos clients. Le Groupe TDF dispose de tous les atouts pour réussir ces nouveaux défis et répondre aux évolutions technologiques du secteur" a souligné Olivier Huart, Président-Directeur Général du groupe TDF.