"Symptômes" le nouveau podcast médical de RTL

C'est une des conséquences du confinement, les écoutes et les téléchargements de podcasts natifs explosent. À RTL, ils représentent quatre millions d'écoutes par mois. "C'est un marché encore mineur" estime Charlotte Pascal, la directrice audio digital du groupe, "par rapport aux quinze millions de téléchargements en Replay chaque mois, sur RTL.fr, ou aux huit millions de téléchargements mensuels des grosses têtes sur l'application RTL, mais c'est la suite logique de la radio et ça permet de mettre en œuvre des formats longs ou l'on prend le temps de la narration, les journalistes et animateurs de RTL en raffolent. Ça permet également de s'adresser à un public jeune qui n'écoute pas forcément la radio, préférant picorer et faire sa propre programmation. Deux ans après le lancement des premiers podcasts natifs, à RTL, on l'affirme, il faut allier la radio pour tous au podcast pour chacun et ce n'est encore que le début de l'histoire".

Le podcast Symptômes est en exclusivité durant 1 mois sur l'application RTL et sur Audio Now, et sra ensuite diffusé sur toutes les plateformes de streaming...