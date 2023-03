Sylvie Colombié rejoint France Médias Monde

Sylvie Colombié a occupé le poste de directrice de la communication de l’information et des sports de France Télévisions entre septembre 2021 et février 2023. Elle a débuté sa carrière chez Pathé avant d’intégrer la direction de France Télévisions Distribution où elle passe six ans jusqu’en 1998. Elle rejoint ensuite Universal Studios Networks pour lancer 13ème rue en France et à l'international, chaîne dont elle devient directrice du marketing et de la promotion. De 2000 à 2014, Sylvie Colombié est directrice marketing et communication de CNN International pour les territoires francophones. Elle rejoint l’Institut du monde arabe en 2015, en tant que chargée de mission pour la communication, le digital et la recherche de financement pour les actions culturelles.