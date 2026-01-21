Sylvain Athiel dévoile les coulisses d’une guerre oubliée des ondes

Le sud de la France et la Principauté d’Andorre ont été, dès les années 1920, le théâtre d’une intense bataille radiophonique. Dans L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes (Privat, 2026), Sylvain Athiel retrace avec précision cette lutte d’influence entre stations emblématiques. Dès ses débuts, Radio Toulouse s’impose comme un acteur de premier plan à l’échelle européenne. Suivront Radio Andorre, née dans des conditions techniques et juridiques extraordinaires, et Sud Radio, qui entre en scène à la fin des années 1950. Ces stations ont structuré un paysage audio régional longtemps marginalisé par l’histoire nationale des médias.

Contrairement à certaines idées reçues, Radio Andorre et Sud Radio n’ont ni les mêmes origines, ni les mêmes trajectoires.