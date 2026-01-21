Sylvain Athiel dévoile les coulisses d’une guerre oubliée des ondes

Vous aimerez aussi
Le sud de la France et la Principauté d’Andorre ont été, dès les années 1920, le théâtre d’une intense bataille radiophonique. Dans L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes (Privat, 2026), Sylvain Athiel retrace avec précision cette lutte d’influence entre stations emblématiques. Dès ses débuts, Radio Toulouse s’impose comme un acteur de premier plan à l’échelle européenne. Suivront Radio Andorre, née dans des conditions techniques et juridiques extraordinaires, et Sud Radio, qui entre en scène à la fin des années 1950. Ces stations ont structuré un paysage audio régional longtemps marginalisé par l’histoire nationale des médias.
Contrairement à certaines idées reçues, Radio Andorre et Sud Radio n’ont ni les mêmes origines, ni les mêmes trajectoires.
Contrairement à certaines idées reçues, Radio Andorre et Sud Radio n’ont ni les mêmes origines, ni les mêmes trajectoires.
L’ouvrage s’emploie à déconstruire les amalgames, en apportant un éclairage documenté sur les différences fondamentales entre les deux entités. L’histoire de Radio Andorre s’inscrit dans une démarche pionnière, entre innovations techniques et zones de non-droit. Sud Radio, de son côté, apparaît dans un contexte de redéfinition géopolitique de la région, alors que la société andorrane aspire à plus d’indépendance.
Une bataille d’influences sur fond de tensions diplomatiques
Au fil des décennies, la compétition entre ces radios dépasse le cadre strictement médiatique. C’est une lutte d’influence où se mêlent intérêts diplomatiques, rapports de force idéologiques et manœuvres d’États. Le récit de Sylvain Athiel restitue avec clarté les tensions qui traversent cette époque, tout en redonnant leur place à ceux qui ont fait vivre ces antennes : fondateurs, ingénieurs, décideurs ou aventuriers des ondes.
Un travail d’enquête rigoureux présenté au Paris Radio Show 2026
Dévoilé au Paris Radio Show 2026, le mardi 3 février, L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes s’inscrit dans la continuité du succès de "Conquérants des ondes !" (Privat, 2008), aujourd’hui épuisé. L’auteur propose ici une lecture lucide, dépouillée de tout folklore, sans céder aux facilités nostalgiques. Cette enquête s’adresse à tous les professionnels de l’audio désireux de mieux comprendre l’ancrage historique des radios régionales et transfrontalières dans le paysage radiophonique français et européen.