La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 21 Janvier 2026 - 05:50

Sylvain Athiel dévoile les coulisses d’une guerre oubliée des ondes


Notez


Publié aux éditions Privat, "L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes" de Sylvain Athiel dévoile une guerre des ondes longtemps restée dans l’ombre. Une plongée rigoureuse dans les rivalités entre Radio Toulouse, Radio Andorre et Sud Radio, à contre-courant des amalgames souvent perpétués, et un ouvrage présenté au Paris Radio Show 2026.


Sylvain Athiel dévoile les coulisses d’une guerre oubliée des ondes

Vous aimerez aussi
Le sud de la France et la Principauté d’Andorre ont été, dès les années 1920, le théâtre d’une intense bataille radiophonique. Dans L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes (Privat, 2026), Sylvain Athiel retrace avec précision cette lutte d’influence entre stations emblématiques. Dès ses débuts, Radio Toulouse s’impose comme un acteur de premier plan à l’échelle européenne. Suivront Radio Andorre, née dans des conditions techniques et juridiques extraordinaires, et Sud Radio, qui entre en scène à la fin des années 1950. Ces stations ont structuré un paysage audio régional longtemps marginalisé par l’histoire nationale des médias.
Contrairement à certaines idées reçues, Radio Andorre et Sud Radio n’ont ni les mêmes origines, ni les mêmes trajectoires. 

L’ouvrage s’emploie à déconstruire les amalgames, en apportant un éclairage documenté sur les différences fondamentales entre les deux entités. L’histoire de Radio Andorre s’inscrit dans une démarche pionnière, entre innovations techniques et zones de non-droit. Sud Radio, de son côté, apparaît dans un contexte de redéfinition géopolitique de la région, alors que la société andorrane aspire à plus d’indépendance.

Une bataille d’influences sur fond de tensions diplomatiques

Au fil des décennies, la compétition entre ces radios dépasse le cadre strictement médiatique. C’est une lutte d’influence où se mêlent intérêts diplomatiques, rapports de force idéologiques et manœuvres d’États. Le récit de Sylvain Athiel restitue avec clarté les tensions qui traversent cette époque, tout en redonnant leur place à ceux qui ont fait vivre ces antennes : fondateurs, ingénieurs, décideurs ou aventuriers des ondes.

Un travail d’enquête rigoureux présenté au Paris Radio Show 2026

Dévoilé au Paris Radio Show 2026, le mardi 3 février, L’Histoire secrète des grandes radios pyrénéennes s’inscrit dans la continuité du succès de "Conquérants des ondes !" (Privat, 2008), aujourd’hui épuisé. L’auteur propose ici une lecture lucide, dépouillée de tout folklore, sans céder aux facilités nostalgiques. Cette enquête s’adresse à tous les professionnels de l’audio désireux de mieux comprendre l’ancrage historique des radios régionales et transfrontalières dans le paysage radiophonique français et européen.

Tags : histoire, Pyrénées, Radio Andorre, Radio Toulouse, radios locales, Sud Radio, Sylvain Athiel, Toulouse



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 21 Janvier 2026 - 11:30 RMC progresse sur une vague mais recule sur un an en Île-de-France €

Mercredi 21 Janvier 2026 - 10:25 Horizon renforce sa couverture dans le Lensois et le Béthunois €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication