Sweet FM s'engage dans la promotion du DAB+

"L'idée du scénario m'est venue il y a quelques semaines et s'est transformée en projet collectif pour devenir réalité il y a quelques jours. Elle a été tournée dans le studio des Indés Radios grâce au soutien du SIRTI et des Indés Radios qui ont mis leurs locaux à disposition, avec un journaliste et une animatrice de Sweet FM en guise d'acteurs, en plus des artistes eux-mêmes. C'est Franck et Valentin Gergaud de la radio RCA qui ont effectué le tournage et le montage de la vidéo" explique Wilfrid Tocqueville, directeur de Sweet FM. "Le but est que ce petit clip soit utilisable gratuitement par toutes les radios qui le souhaitent, toutes catégories confondues. Elle sera disponible au téléchargement dans quelques jours sur radiodigi.fr et dabplus.fr. Elle peut même être personnalisée avec les logos des radios qui le souhaitent en contactant Franck Gergaud chez RCA la radio".