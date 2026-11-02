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Lundi 2 Novembre 2026 - 09:10

Sur France Culture, la fiction radiophonique retrouve le temps du direct


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Depuis ce 31 octobre et jusqu'au 29 novembre, France Culture propose six rendez-vous consacrés à la fiction en direct, accessibles à l'antenne, sur son site et dans l'application Radio France. Cette programmation réunit comédie absurde, récit documentaire, correspondances littéraires et théâtre contemporain. Elle met également en lumière les métiers de la réalisation et de la création sonore.


France Culture met à l’honneur les savoir-faire de ses équipes de réalisation et de création sonore à travers six rendez-vous de fiction en direct, programmés du 31 octobre au 29 novembre. © France Culture
France Culture met à l’honneur les savoir-faire de ses équipes de réalisation et de création sonore à travers six rendez-vous de fiction en direct, programmés du 31 octobre au 29 novembre. © France Culture

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Pour cette programmation, France Culture met en avant la dimension collective de la fiction audio et le travail en temps réel des interprètes et des équipes techniques. Stéphane Spada, directeur de la fiction et de la création, explique : "Les métiers des fictions de France Culture reposent sur une précision rare : réalisateurs et réalisatrices, bruiteurs et bruiteuses, techniciens et techniciennes, assistants et assistantes à la réalisation savent fabriquer en temps réel ce que l'auditeur croit entendre. C'est l'un des derniers endroits où ces savoir-faire s'entendent travailler."
La programmation a débuté le 31 octobre à 21h avec "Arrête de respirer, s'il te plaît", une farce historique de Nicole Genovese réalisée par Mélanie Péclat (1h), située à Paris en 1871, autour d'un omnibus piégé dont les chevaux ne doivent pas descendre sous 30 km/h.


Cinq autres rendez-vous jusqu'au 29 novembre

Du 2 au 6 novembre à 20h, Sophie-Aude Picon réalise "Fukushima, récit d'un désastre" de Michaël Ferrier, consacré à la catastrophe du 11 mars 2011 (5 x 30 minutes). Du 9 au 13 novembre, à 20h, Volodia Serre signe "François Truffaut et Helen Scott, Correspondance 1960-1965" (5 x 30 minutes). Du 16 au 20 novembre, Juliette Heymann réalise "Virginia Woolf et Vita Sackville-West : Correspondance 1923-1941" (5 x 30 minutes). Du 23 au 27 novembre, Cédric Aussir propose "La diablesse dans son miroir" d'Horatio Castellanos Moya (5 x 30 minutes), construit autour de neuf monologues dans neuf lieux.
Enfin, le 29 novembre à 20h, deux textes de Penda Diouf, "J'ai accouché de mon frère et c'est mon seul enfant" et "Sœurs, nos forêts ont aussi des épines", exploreront les liens familiaux et la sororité (2 x 1h).


Tags : fiction, France Culture, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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