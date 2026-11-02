Sur France Culture, la fiction radiophonique retrouve le temps du direct

Pour cette programmation, France Culture met en avant la dimension collective de la fiction audio et le travail en temps réel des interprètes et des équipes techniques. Stéphane Spada, directeur de la fiction et de la création, explique : "Les métiers des fictions de France Culture reposent sur une précision rare : réalisateurs et réalisatrices, bruiteurs et bruiteuses, techniciens et techniciennes, assistants et assistantes à la réalisation savent fabriquer en temps réel ce que l'auditeur croit entendre. C'est l'un des derniers endroits où ces savoir-faire s'entendent travailler."

La programmation a débuté le 31 octobre à 21h avec "Arrête de respirer, s'il te plaît", une farce historique de Nicole Genovese réalisée par Mélanie Péclat (1h), située à Paris en 1871, autour d'un omnibus piégé dont les chevaux ne doivent pas descendre sous 30 km/h.

