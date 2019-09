Suisse : les radios remplissent leur mission à quelques exceptions près

Le mandat en matière de programmes attribué aux radios locales titulaires d'une concession se limite à six heures dans les temps de grande audience. Il exige avant tout la fourniture de prestations d'information locales et régionales diversifiées et pertinentes. Publicom arrive à la conclusion que les radios locales suisses fournissent en effet un large éventail d'informations. Les informations sur la politique, la société, la culture et le sport jouent un grand rôle. Les accents thématiques varient selon les régions linguistiques. La culture est plus importante sur les radios locales de Suisse romande que des autres régions linguistiques.

En règle générale, les radios locales diffusent des informations basées surtout sur des faits. Cela signifie que, contrairement aux radios de la SSR, elles ne mettent pas beaucoup les événements en perspective et apportent moins d'angles de vue différents sur un sujet. Par conséquent, elles utilisent rarement des formes élaborées de production journalistique et transmettent l'information principalement par le biais de communications, de prises de position et de comptes rendus. Toutefois, il existe des exceptions: Certaines radios - comme Radio Lac, Radio Chablais ou Radio 1 – exploitent diverses formes de présentation journalistique. Elles offrent ainsi à leur public plus de prestations d'orientation que d'autres radios locales.