Suisse : les futures zones de desserte définies pour les radios locales

Dans les régions périphériques et de montagne, les zones de desserte actuelles restent globalement inchangées pour les radios locales qui sont titulaires d'une concession, ont un mandat de prestations et reçoivent une quote-part de la redevance. Des modifications sont apportées dans les régions de l'Arc jurassien, du Jura bernois et de Bienne, avec une restructuration des zones actuelles de l'Arc jurassien et de Bienne où les cantons de Neuchâtel et du Jura constituent désormais des zones de desserte indépendantes. Pour les zones Bienne - Jura bernois et Bienne – Seeland, deux concessions pour des programmes en français, respectivement en allemand, devraient être octroyées. Le Conseil fédéral suit ainsi une proposition faite par la branche dans le cadre de la consultation et largement soutenue sur le plan politique.

La Suisse centrale obtient une nouvelle zone de desserte pour une radio de montagne touchant une quote-part de la redevance, comme le réclament depuis des années les gouvernements de Suisse centrale. Cette proposition a rencontré des échos positifs durant la consultation.