Les radios locales, un pilier indispensable pour HugoDécrypte €

"J'écoute la radio le matin en me levant souvent des journaux le matin et des émissions de temps en temps."
Dans l’univers d’HugoDécrypte, l’information internationale occupe une place massive. Mais à mesure que son audience s’est élargie, une attente s’est imposée : "Il y a une vraie demande d’informer davantage à l’échelle locale", souligne HugoDécrypte, convaincu que les formats nationaux ne peuvent plus suffire. C’est cette évidence qui l’a poussé à ouvrir des antennes locales à Lyon, Marseille et Québec, une première étape d’un développement plus large qu’il envisage avec prudence mais détermination. Pour lui, la solidité d’un paysage médiatique repose aussi sur ceux qui racontent ce qui se passe au coin de la rue, dans les communes, les quartiers, les villages. "Ces radios permettent d’informer à l’échelle locale toutes les générations", insiste-t-il. Une phrase simple, presque évidente, mais qui résonne particulièrement à un moment où les radios de proximité françaises subissent une fragilisation inédite de leur fonds de soutien. Le risque, selon HugoDécrypte, n’est pas seulement économique : c’est celui d’une fracture entre les citoyens et l’actualité qui les concerne directement.
"Il y a certains formats qui ont changé maintenant si on parle de la radio, la radio c'est aussi du podcast."
Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025

