Suisse : les RRR demandent la prolongation la diffusion FM €

"La SSR dont l’essentiel du financement est assuré par la redevance peut se permettre une chute de l’auditoire sans conséquences sur ses revenus. Pour les radios privées, une baisse de l’auditoire d’une telle dimension aurait des conséquences catastrophiques, en particulier sur la publicité qui dépend du nombre d’auditeurs. Il en résulterait des licenciements et des fermetures de stations" rappellent les Radios Régionales Romandes.

Pour la Suisse romande et le Tessin, l’arrêt de la FM par la SSR a provoqué une autre conséquence : des dizaines de milliers d’auditeurs sont passés sur des chaînes françaises et italiennes. "La SSR a perdu un quart de ses auditeurs en dépit d’une campagne de communication intense en automne 2024. Il est donc illusoire de penser qu’une nouvelle campagne suffira à convaincre les auditeurs suisses restés en FM. La seule autre mesure permettant de limiter les risques pour les radios régionales privées, c’est de leur accorder un délai supplémentaire pour l’arrêt de la FM. Ce délai permettra une évolution naturelle de l’auditoire dans trois domaines importants : le nombre d’automobiles équipes en DAB+, l’équipement des ménages et la transition de plus en plus rapide des stations étrangères voisines de la Suisse vers le DAB+".