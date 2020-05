Suisse : Media One Group obtient la double certification ISO et ISAS

"Ces labels de qualité sont l’aboutissement de l’exigence du groupe quant à la mise en place d’un management par la qualité au sein de ses sociétés et médias notamment les radios LFM, One FM et Radio Lac ainsi que sa régie publicitaire Media One Contact. La volonté motrice de Media One Group de créer des programmes diversifiés et de qualité tout en accordant la plus grande importance aux attentes de son public et des marchés a tout naturellement conduit le groupe à adopter ces deux normes internationales de qualité" souligne Media One Group dans un communiqué.

Media One Group travaille depuis plus d’une année afin de satisfaire en tous points aux exigences élevées de ces normes. Le groupe s’est donc soumis au mois de février 2020 à un audit externe et indépendant qui a ainsi abouti à sa certification.