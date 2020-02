Sud Radio reçoit The Avener

Les auditeurs de Sud Radio redécouvrira les tubes de The Avener comme "Fade Out Lines" ou encore "Castle In The Snow". Celui qui a fait danser se livrera aux auditeurs de Sud Radio comme "nulle part ailleurs" promet la station. Retour sur son enfance niçoise et ses débuts, le faiseur de tubes offrira une belle démonstration de talent. Électro Deluxe présentera son dernier album "Apollo" en live, à vivre un joli moment d'improvisation entre Thomas Monica et le band d'Électro Deluxe. Et, Robyn Bennett offrira une prestation live "hors du commun". Rappelons que Yvan Cujious, reçoit dans son "Loft" d'autres artistes et des personnalités pour échanger autour de la fameuse tapenade dans une discussion apéritive, simple et conviviale, tous les jours de 20h à 21h.