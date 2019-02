Sud Radio lance "Les duos du Loft"

Le premier à se mettre en scène, le mardi 5 mars à 20h sera le chanteur Yves Dutheil entouré d’Alain Souchon et de Renan Luce qui proposeront pour l’occasion des lives inédits en duo. Pour rappel, "Le Loft Music" est une émission musicale quotidienne de Sud Radio où chaque jour, entre 20h et 21h, Yvan Cujious reçoit un artiste confirmé et une découverte. Le principe : jouer en live comme à la maison entre copains. À noter que la prochaine édition des "Duos du Loft" réunira Catherine Ringer, Charlélie Couture et Sapho.