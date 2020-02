Sud Radio au Salon de l'agriculture

"Le Grand Matin Sud Radio", de 5h 10h, avec Cécile de Ménibus et Patrick Roger sera diffusé depuis le Salon de l'agriculture ce jeudi, avec à 7h40 "Le Petit Déjeuner politique" du ministre de l'agriculture Didier Guillaume sur Sud Radio. "Les Vraies Voix" avec Christophe Bordet, Philippe Bilger et Philippe Rossi seront en direct, tous les soirs de 17h 20h, et les différentes émissions de la grille vont passer par le #SIA2020 afin de partager ce rendez-vous incontournable de nos régions avec les auditeurs de Sud Radio.



Brigitte Lahaie, André Bercoff, Valérie Expert, Philippe David, Trina Mac-Dinh, Jacques Pessis, Vincent Ferniot, Yvan Cujious, Alain Marty, Nathalie Schraen-Guirma, Laurence Peraud, Pierre Chasseray, Natacha Harry, Olivier Daudé, Judith Beller... sont attendus sur le stand de la région Occitanie. L'occasion pour Sud Radio d'évoquer les vrais sujets liés à l'agriculture et la société française, d'ouvrir le débat avec le "Parlons Vrai de Sud Radio".