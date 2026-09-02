Sud Radio : Jacques Cardoze a pris les commandes de la matinale

"La France dans tous ses états" reste programmée de 12h à 14h. Du lundi au jeudi, Périco Légasse est désormais accompagné d’Anissa Arfaoui pour ausculter la France. À 12h45, André Bercoff revient pour une chronique. Il reste également présent le vendredi entre 12h et 14h, aux côtés de Céline Alonzo, pour un grand entretien et un nouveau rendez-vous intitulé "Génération Bercoff".

De 17h à 20h, "La Bande des Vraies Voix" s’appuie sur une équipe renouvelée emmenée par Patrick Roger, Directeur Général de la station, accompagné de Cécile de Ménibus et Philippe David. La nouvelle formule entend remettre au centre les composantes historiques de l’émission : la complicité, la confrontation, les opinions assumées et la participation des auditeurs.

Le week-end, Jean-François Achilli reprend "Le Grand Matin Week-End", diffusé de 07h à 10h.

