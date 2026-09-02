Sud Radio : Jacques Cardoze a pris les commandes de la matinale

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Jacques Cardoze est désormais entouré d’éditorialistes parmi lesquels Élisabeth Lévy, Éric Revel, Françoise Degois, Jean-François Achilli et Maud Koffler. Les journaux seront présentés par Clara Pierné. À 08h30, l’interview politique de Jacques Cardoze est repensée afin de donner également la parole aux auditeurs. De 09h à 10h, le journaliste présente "La Vérité en face". Accompagné de deux débatteurs, il consacrera cette heure au décryptage de grands sujets d’actualité, tout en intégrant les réactions des auditeurs.
Autre changement de la rentrée, Stéphanie de Muru rejoint Sud Radio pour prendre en charge la tranche de 10h à midi avec "À vous de le dire". La journaliste anime cette nouvelle émission interactive consacrée aux préoccupations concrètes des Français.
"La France dans tous ses états" reste programmée de 12h à 14h. Du lundi au jeudi, Périco Légasse est désormais accompagné d’Anissa Arfaoui pour ausculter la France. À 12h45, André Bercoff revient pour une chronique. Il reste également présent le vendredi entre 12h et 14h, aux côtés de Céline Alonzo, pour un grand entretien et un nouveau rendez-vous intitulé "Génération Bercoff".
De 17h à 20h, "La Bande des Vraies Voix" s’appuie sur une équipe renouvelée emmenée par Patrick Roger, Directeur Général de la station, accompagné de Cécile de Ménibus et Philippe David. La nouvelle formule entend remettre au centre les composantes historiques de l’émission : la complicité, la confrontation, les opinions assumées et la participation des auditeurs.
Le week-end, Jean-François Achilli reprend "Le Grand Matin Week-End", diffusé de 07h à 10h.
Le rugby conserve sa place dans la grille
Le rugby reste au centre de l’offre sportive de Sud Radio pour la saison 2026-2027. François Trillo présente notamment "Au coeur de la mêlée" le lundi soir. La station maintient également la Pro D2 en direct le vendredi, le multiplex du Top 14 ainsi que les grands rendez-vous du XV de France tout au long de l’année. Daniel Herrero et Jean-Baptiste Élissalde interviennent comme consultants.
Au-delà de sa grille linéaire, Sud Radio prévoit pour cette rentrée une grande activité sur l’ensemble des réseaux sociaux. Sur le terrain de l’audio digital, la station annonce également une offre inédite de podcasts, sans donner davantage de précisions sur son contenu dans les informations communiquées.