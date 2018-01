Stéphanie Chazel nommée déléguée au Numérique de France Musique

Stéphanie Chazel, 35 ans, aura pour mission de définir et développer la ligne éditoriale multimédia de France Musique, d’accompagner la chaîne dans la contribution au numérique et de faire rayonner le nouvel Espace Concerts. Elle portera également les implications de l’accord sur la transition multimédia au sein de la chaîne.

Diplômée d’une maitrise de communication (2004) et d’un master de Jeu et Média Interactif, option conception sonore (2006), Stéphanie Chazel, entre à TF1 en 2007 au sein de l’équipe TFou.fr, le site jeunesse de la chaîne, en tant que responsable des partenariats puis responsable éditorial. En 2014, elle rejoint les équipes de MYTF1 en tant que responsable éditorial pour les séries et les fictions.

Passionnée de musique, elle est ancienne élève de conservatoire en classe de violon et de chant lyrique.