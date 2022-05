Spotify lance en France Spotify Brand Lift

Tout d'abord, les annonceurs et leur équipe commerciale Spotify travaillent ensemble pour identifier les objectifs de la marque et le public cible. Lorsque la campagne est lancée, Spotify randomise et divise l'audience de la marque sur Spotify en un groupe test ou un groupe témoin : un groupe d'utilisateurs gratuits qui verra les publicités de l’annonceur, et un groupe d'utilisateurs gratuits qui ne verra pas vos publicités. Ces différents groupes sont ensuite invités à participer à un sondage in-app jusqu'à 48 heures après avoir entendu ou vu une publicité, ou dans le cas du groupe de traitement, s'ils ont eu l'occasion de voir ou d'entendre une publicité.