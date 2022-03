Spotify France réunit les candidats à la présidentielle

Avec le lancement du podcast "Président•iel", les studios Spotify France poursuivent leur lancée et continuent de proposer un contenu audio dans un format long, à froid, permettant de s’informer, et ainsi donner l’opportunité à la jeune génération de faire entendre sa voix.

Cette initiative s’inscrit dans la lignée du dispositif mis en place par Spotify France qui, depuis février, incite tous les utilisateurs âgés de plus de 18 ans à s’inscrire sur les listes électorales via une notification qui les renvoie ensuite sur la plateforme service public du gouvernement.