Soutien indéfectible aux radios pendant la pandémie Rédigé par Emmanuelle PAUTLER le Jeudi 3 Décembre 2020 à 15:33 | modifié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 15:33



"Les répercussions du confinement et de la pandémie sont pour chacun et pour nos entreprises un révélateur dans de nombreux domaines. Et aussi pour le média radio dont les Français ont particulièrement apprécié la réactivité." Paul Guibouret La majorité des clients de SAVE Diffusion a su s’adapter rapidement aux impératifs sanitaires pour réaliser des émissions avec des invités restant à distance, avec seul le personnel technique présent physiquement, ce qui impliquait de multiples connexions avec de simples réseaux ADSL et 4G. Accès payant Déjà inscrit ? Soutien indéfectible aux radios pendant la pandémie Rédigé le Jeudi 3 Décembre 2020