Soulside Radio : la réussite d'un bouquet de webradios originales

Le tout sur un seul site internet avec également une appli gratuite (IOS et Androïd), une boutique en ligne de produits dérivés et une présence sur les réseaux sociaux grâce à Terry C, l’autre membre de l’équipe (DJ et Community Manager). "Je ne sais pas si mon offre est unique, je dirais qu'elle correspond surtout à la musique que j'ai envie d'écouter à n'importe quelle heure de la journée et quelque soit mon humeur, explique John Soulpark. Je m'efforce à ce que les titres soient variés et que ma programmation ne soit pas du copier coller de ce qui existe déjà". Et ça marche !