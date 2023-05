SmartFM remporte le Prix d'Excellence en Développement Durable NAB 2023

"Nous sommes honorés de recevoir ce prix pour SmartFM et fiers que notre technologie ait été reconnue pour la réduction importante de l’empreinte carbone de la diffusion FM. Nous tenons à remercier les juges pour leur reconnaissance et à féliciter nos équipes qui ont travaillé dur au développement puis à l’adoption de cette technologie logicielle innovante" a déclaré Christophe Poulain, co-président de WorldCast Systems.

"Les NAB Show Excellence in Sustainability Awards 2023 récompensent les dirigeants qui ont influencé leurs équipes pour atteindre une voie écoresponsable, les organisations qui ont lancé ou achevé des initiatives de développement durable, et les produits ou services qui améliorent considérablement l’impact carbone ou offrent des alternatives de marché durables" a indiqué Chris Brown, vice-président exécutif des partenariats et événements mondiaux de NAB. "Nous félicitons WorldCast Systems pour ce prix en reconnaissance de SmartFM et pour avoir aidé l’industrie du contenu à relever les défis environnementaux critiques d’aujourd’hui et de demain".