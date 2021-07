Slate Audio guide vos oreilles  €

L’histoire a débuté il y a un peu plus de trois mois et épanouit pleinement sa responsable éditoriale, Matilde Meslin, qui résume les choses ainsi : “C’est mon dream job”. Et les premiers chiffres du service semblent nourrir cet enthousiasme puisque Slate Audio revendique déjà près de 600 000 sessions pour un million de pages vues. Dans le détail, les écoutes se répartissent de la sorte : 60% se font pour des contenus tiers sélectionnés par la plateforme et 40% proviennent des productions originales Slate. Car, faut-il le rappeler, slate.fr a déjà fait sa mue vers l’audio. “Désormais, nous avons environ 50% de contenus écrits et 50% de contenus audio”, souligne Matilde Meslin. Et cette stratégie génère des résultats conséquents puisque, sur les 11 millions d’écoutes de podcasts Slate, 10% provenaient du site de Slate. Une dynamique consolidée depuis l’arrivée de Slate Audio avec des chiffres 2021 “en avance de trois mois sur les prévisions”.