Skyrock : la meilleure progression des radios musicales

Skyrock s’impose ainsi comme la première radio des moins de 25 ans, comme la deuxième radio musicale de France et comme la troisième radio de France. L’attractivité de Skyrock se confirme également vague après vague sur les publics urbains (dans les agglomération de plus de100 000 habitants et dans l'agglomération parisienne). Skyrock est la première radio musicale des urbains et la première radio des moins de 50 ans urbains, toutes radios confondues.

"Le Morning de Difool" progresse dans un univers concurrentiel en baisse et se confirme comme le deuxième morning musical de France. Jusqu’à 20h, toutes les émissions musicales sont en progression : "Rap & R’n’B Non-Stop" de Fred, "Les Dédicaces de Mehdi" et "Le 16-20" de Mrik. Après 20h, Skyrock est la première radio musicale de France avec les émissions emblématiques "Planète Rap" de Fred et "La Radio Libre de Difool".