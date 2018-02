Skyrock confirme sa puissance sur les publics urbains

À Marseille, Skyrock est la première radio musicale des 13 ans et plus et la première radio des moins de 35 ans, toutes radios confondues. À Lille, Skyrock est également la première radio musicale des 13 ans et plus et la première radio des moins de 50 ans, toutes radios confondues. À Bordeaux, Skyrock est la première radio des moins de 35 ans, toutes radios confondues. Et à Nice, elle est la première radio des moins de 25 ans, toutes radios confondues. La station rappelle que "la mesure de l’audience radio par Médiamétrie ne prend pas en compte les moins de treize ans, audience qui est pourtant mesurable et mesurée dans de nombreux pays. Skyrock demande à Médiamétrie de ne plus fausser la mesure d’audience en privant le marché des chiffres réels sur l’écoute de la radio en France".