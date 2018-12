Skyrock Régie : libre et créative Régies publicitaires



Petite, mais souple et agile. Non, Skyrock Régie, la régie de Skyrock n'est pas le Petit Poucet monoproduit qu'on veut bien imaginer. Oui, sur le papier elle fait figure d'outsider face aux mastodontes du marché qui proposent souvent des couplages de plusieurs programmes. Cette taille est plutôt utilisée comme une force, en vrai David contre Goliath. Si Lagardère Publicité fut, dans le passé, la régie de la radio urbaine, la station de Pierre Bellanger, véritable OVNI du paysage médiatique, a repris naturellement son indépendance. Skyrock a été parfois peu considérée par de nombreux annonceurs prétextant une structure d'audience peu adaptée, la mode à la musique urbaine a permis de faire évoluer les consciences tout autant que le portefeuille. Skyrock Régie : libre et créative Rédigé le Jeudi 6 Décembre 2018