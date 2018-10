Skol Radio : inscriptions ouvertes jusqu'au 7 octobre

La prochaine session de la formation Skol Radio débutera le 7 janvier 2019. Les inscriptions et sélections sont ouvertes. Les candidats qui répondent aux exigences de la formation seront conviés à une réunion d’information et des tests, le 31 octobre 2018 à 10h.Le programme de la Skol Radio s'articule sur 805 heures de cours à raison de 35 heures par semaine dont 6 semaines de stage. Une vingtaine de professionnels, dont des animateurs de radios commerciales, associatives ou du groupe Radio France, y interviennent. Deux mois après la fin de la promotion 2018, près de 70% des étudiant ont été insérés professionnellement.Infos et inscriptions : ICI