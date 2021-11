Six dossiers pour une fréquence à Bruxelles

Six candidatures ont été réceptionnées. Le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA a constaté la recevabilité de l’ensemble des dossiers. Le Collège poursuit son examen des dossiers reçus en vue de l’attribution de la radiofréquence, et analyse désormais la conformité de ces offres. Cet examen implique une analyse plus approfondie du contenu des dossiers afin de vérifier que les projets remplissent un certain nombre d’exigences légales de fond.

Le Collège dispose de quatre mois à compter de la clôture du délai de remise des candidatures pour délivrer sa décision d’autorisation, soit au plus tard le 13 janvier 2021.