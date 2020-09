Sidonie Bonnec se pose sur France Bleu €

Outre le "Salto", l'antenne de France Bleu est marquée par un autre mouvement : le battement d'ailes du papillon. Minute papillon ! est en effet le titre du nouveau magazine conçu et animé, chaque jour de 14h à 15h, par Sidonie Bonnec. Ce lépidoptère virevoltant représente la course effrénée de l'actualité, mais pas seulement : "C'est une expression que me disait souvent ma mère quand j'étais petite, j'avais déjà envie de tout connaître et de tout découvrir !" révèle la nouvelle recrue.