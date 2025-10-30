Selon Audacy, les fans de sport préfèrent écouter que regarder €

Les auditeurs quotidiens de radio sportive se déclarent massivement fans des grandes ligues américaines : 97% pour la NFL, 90 % pour la MLB, 85% pour la NBA et 78% pour la NHL. Ces proportions dépassent nettement celles des non-auditeurs, confirmant la forte corrélation entre écoute radio et intensité du fandom sportif.
