Samba TV observe l’arrivée des podcasts sur Netflix €

Le classement des principaux éditeurs de podcasts sur Netflix au T1 2026, dominé par iHeartMedia en volume de vues et de minutes consommées, devant Netflix Originals et Spotify (The Ringer). Ce ranking illustre le poids des acteurs historiques de l’audio dans l’écosystème des podcasts diffusés sur écran TV. Source : Samba TV, "Podcasts on the Big Screen"
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