Salon de la Radio : qui seront les Jeunes Talents 2018 ?

Comme chaque année, le Salon de la Radio accueille la finale des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net, événement préparé par Rémi Castillo et son équipe avec le soutien des Éditions HF. Dans quelques jours, 9 Jeunes Talents devraient en découdre sur la scène de l'Espace Charlie Parker à la Grande Halle de la Villette. Et comme chaque année, le jury devra être attentif, constructif (certains candidats sont très jeunes), objectif et impartial pour apprécier les qualités de chacune et de chacun. Le jury s'est d'ailleurs réuni une dernière fois, vendredi après-midi dans les locaux de Médiamétrie, pour effectuer une ultime sélection, celle des 9 prétendants aux 3 trophées mis en jeu le 26 janvier prochain à Paris.