Saint-Sylvestre : France Inter sur son 31

À 20h30, France Inter diffusera "Qui veut gagner la flûte à bec du 31" avec les invités de Thomas VDB. Puis à 22h, une "Battle dance" avec Michka Assayas et Aline Afanoukoé offrira une bataille sonore. Au programme de la musique et des surprises.

À partir de minuit, et toute la nuit, France Inter se transformera en véritable discothèque avec "Côté Clubbing", une émission animée par Aline Afanoukoé avec un set inédit de Metronomy puis le meilleur des mixes de l’émission "Côté club" de Laurent Goumarre avec Arno Rebotini, Yuksek, Jenifer Cardini, Vitalic, Chloé, Irene Dresel, Maud Jeffrey et Don Turi...