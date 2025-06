Saint-Étienne accueille le tout premier ACTIV Music Live

La station indépendante ACTIV lance une nouvelle opération de visibilité et de proximité à travers l’organisation d’un concert gratuit baptisé "ACTIV Music Live". Cette première édition se tient le jeudi à 20h au FIL, la scène de musiques actuelles de Saint-Étienne. L’événement, à jauge limitée (1 200 places), est accessible uniquement via des invitations.

Pour ce lancement, ACTIV propose une affiche fidèle à son identité musicale. Cinq artistes présents dans sa playlist se produiront sur scène, parmi lesquels Julien Lieb (finaliste de la dernière Star Academy), Stéphane, Linh, Sylvain Duthu (ex-Boulevard des Airs) et le duo Madame Monsieur. La première partie sera assurée par L’Stella, étudiante en musicologie repérée par le tremplin "Propulse ton talent", en partenariat avec le festival universitaire Fest’U.