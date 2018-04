"SOS service public" sur RMC

"Notre administration est à bout de souffle". C'est le constat des "Grandes Gueules" qui, toute la semaine, invitent celles et ceux qui travaillent au service des Français et qui écoutent chaque jour les GG. Chaque matin, ils sont en studio et témoignent de leur quotidien. Une enseignant, un agent de contrôle à la SNCF, un gardien de la paix, un infirmier aux urgences ou encore un surveillant pénitentiaire interviennent chaque jour à 10h sur RMC et sur la chaîne Numéro 23. Cette opération porte le nom de "SOS service public" et se poursuit jusqu'à vendredi.