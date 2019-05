SNRL : une nouvelle "politique publique en faveur de la radio"

Le syndicat souhaite notamment la mise en place d’une mission de préfiguration pour définir les missions d’un "Fonds pour la création et la production radiophonique". Le SNRL admet avoir conscience que l'État ne peut pas tout. Mais en portant une véritable politique publique pour la radio, à l’image de celle pour l’audiovisuel et le cinéma, "l'État engagerait une dynamique avec de nombreuses parties prenantes, dont les producteurs, les auteurs et les régions, en impliquant les différents acteurs locaux". Par ailleurs, le SNRL Indique bâtir "avec l'Observatoire pour la Déontologie de l'Information, une instance de régulation et de médiation de l’information. Seule organisation patronale de l’audiovisuelle représentative dans la branche des journalistes, le SNRL sera vigilant pour que cette institution ne soit pas confisquée par les corporatismes et les "majors" de l'information."